Pasgeboren meisje 'loopt' meteen

EB

29/05/17 - 21u45 Bron: AD.nl

© kos.

video Een baby die al enkele minuten na haar geboorte lijkt te lopen, is uitgegroeid tot een internetsensatie. Vrijdag verscheen een video van het - vermoedelijk Braziliaanse - meisje dat wel heel snel haar eerste stapjes zet.

De video is op Facebook meer dan 72 miljoen keer bekeken. Het meisje wordt door veel kijkers beschouwd als een wonderkind. Ook de vroedvrouw in de video is zichtbaar verbaasd: "Oh mijn god, ze probeert te lopen!", roept ze uit.



Meestal beginnen baby's met als ze ongeveer 12 maanden oud zijn. Hoewel het in de video lijkt alsof het meisje al stapt, gaat het waarschijnlijk om een reflex. Pasgeboren baby's kunnen hun eigen lichaamsgewicht niet ondersteunen, maar wanneer de voeten een oppervlak raken, zullen ze proberen te 'lopen' door de ene voet voor de andere te zetten.



Het is niet duidelijk wie de ouders van de baby zijn of in welk ziekenhuis ze geboren is. De werkkleding van de vroedvrouw impliceert dat het tafereel plaatsvond in het Santa Cruz Hospital in Brazilië.