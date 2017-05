Dronkenman wordt wakker en kan zich niet herinneren hoe hij thuisgekomen is. En dan vindt hij killerselfie op zijn telefoon

Koen Van De Sype

Toen de politie van Tasmanië dit weekend gebeld werd door een taxibedrijf omdat het problemen had om een dronkenman naar huis te brengen, besloten de agenten hun hart te tonen en de taak op zich te nemen. Maar niet zonder een hilarisch aandenken achter te laten.

Dat bleek inderdaad het geval. Want hoewel Reece Park uit Launceston voor de foto nog vrolijk zwaaide naar de camera, was het een pak minder toen hij wakker werd. Toen hij door zijn Facebookberichten aan het scrollen was, ontdekte hij plots de killerselfie. Hij vond die zó grappig, dat hij hem meteen op Facebook postte. En van daar vond die al snel de weg naar sociale nieuwswebsite Reddit.



Episch

"Ik was net door mij telefoon aan het bladeren en ontdekte dat deze twee goedzakken enkele zalige selfies hebben genomen nadat ze mij met mijn dronken kop thuis hadden gebracht. Dit is episch", schreef hij bij de foto als commentaar. Daarop ging de foto al snel viraal.