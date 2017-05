Los jij onze maandagpuzzel op? 4 cijfertjes invullen is moeilijker dan je denkt

© rv.

Het verlengde weekend zit er helaas op en je hersenen zijn misschien nog oververhit door het warme weer. Daarom houden we het heel kort vandaag. In deze puzzel moet je slechts vier cijfertjes invullen. Simpel, toch?

In elk kwart van deze cirkel staat een getal met twee cijfers. Dat getal is de som van de drie cijfers in de kleine cirkels aan de hoeken van het kwart. De nummers in de kleine cirkels mogen alleen 1 tot 9 zijn en elk cijfer mag slechts één keer gebruikt worden. Het cijfer in de middelste cirkel krijg je alvast cadeau: 3.

Voor het gemak noemen we de posities van de cirkels noord (N), oost (O), west (W) en zuid (Z). De kandidaten voor W en Z zijn 8 en 9, want Z + W + 3 = 20, of Z + W = 17. Maar we weten ook dat Z + O + 3 = 12, of Z + O = 9. Maar Z kan niet 9 zijn, want dan zou O = 0 en dat is niet toegestaan. Dus Z = 8, W = 9, N = 6 en O = 1.