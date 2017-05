Schattig: Het moment dat het geduld van dit jongetje eindelijk wordt beloond

Door: redactie

25/05/17 - 05u30 Bron: Twitter

© Twitter: @monikhan1974.

De meeste ouders proberen het zo lang mogelijk buiten de deur te houden: digitaal speelgoed. Maar er komt een moment dat dit gewoon niet meer gaat. Dat merkte ook deze Japanse papa, wiens zoontje op creatieve wijze kartonnen versies maakte van zijn zo geambieerde digitale speeltjes...

Het zoontje van de Japanse Twitteraar @monikhan1974 kreeg van zijn ouders geen gameboy of andere aanverwante digitale spelconsoles. Daarop maakte het kind daar dan maar zelf kartonnen versies van, waar hij, aangevuurd door zijn fantasie, uren aan een stuk mee speelde.



Uiteindelijk was de vader zo vertederd door de creativiteit en het geduld van zijn zoontje, dat hij toch door de knieën ging en een Nintendo Switch kocht voor hem. Toen zijn zoontje in bad zat, legde hij de device snel onder de kartonnen replica die het jongetje gemaakt had.



Mocht de man eventueel nog gemengde gevoelens gehad hebben over zijn aankoop, de geweldige reactie van zijn kind gaat zeker en vast alle twijfels weggenomen hebben!