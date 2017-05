Man vraagt vriendin ten huwelijk in... lunapark

Door: MMB

Brugge Een West-Vlaming heeft zijn vriendin afgelopen weekend op een wel heel speciale locatie ten huwelijk gevraagd. De man trok naar de Brugse Meifoor en ging daar plots op één knie in... een lunapark. De vrouw was overdonderd, maar zei uiteindelijk toch volmondig ja. De verbaasde aanwezigen begonnen spontaan te applaudisseren. Het filmpje werd ondertussen al bijna 40.000 keer bekeken.

Het koppel uit Kortemark was afgelopen weekend dé attractie van de Brugse Meifoor. De man had een plannetje bedacht met de uitbater van het lunapark, waardoor niks fout leek te kunnen gaan. Na enkele spelletjes met muntjes werpen, ging de enthousiaste West-Vlaming over tot actie.



Met een ring in zijn hand ging de man door zijn knieën, waarna dé vraag van de avond kwam. Zijn toekomstige zei volmondig ja, waardoor het originele aanzoek tot een goed einde werd gebracht. Waarom het koppel net die plaats uitkoos, is niet duidelijk. Het aanzoek leverde het koppeltje alvast een luid applaus op.