Lezer vindt eerste "zonevreemde Schauvliege-boom"

Door: redactie

22/05/17 - 15u26

© Daniël Daems.

Bij een van zijn wandelingen in het Colomapark in het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw, is lezer Daniël Daems naar zijn zeggen op de eerste "zonevreemde Schauvliege-boom" gebotst. Op deze gevelde liet hij een plakkaatje met dit merkwaardige opschrift achter.