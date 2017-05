Los jij onze maandagpuzzel op? 13-jarige scholier won 20.000 dollar met antwoord op dit wiskundevraagstuk

door:

© videostill Raytheon.

Elke maandag schotelen we jou een puzzel voor, de ene al wat moeilijker dan de andere. Deze week gaan we na of jij 20.000 dollar zou winnen, mocht je een Amerikaanse scholier zijn tenminste.

De 13-jarige Luke Robitaille was 223 andere scholieren te slim af en won de Amerikaanse nationale wiskundeolympiade. De wedstrijd werd live uitgezonden op de Amerikaanse sportzender ESPN en Luke won met het antwoord op de laatste vraag 20.000 dollar (18.000 euro).



Weet jij het antwoord op deze vraag?

"In een schuur zitten 100 kippen vredig in een cirkel. Plotseling pikt elke kip willekeurig de kip direct links of rechts van haar. Wat is het verwachte aantal ongepikte kippen?



Luke wist het goede antwoord binnen 0,9 seconde.



Oplossing Het juiste antwoord is 25.



Voor elke kip zijn er vier mogelijkheden: gepikt worden door de kip links van je, gepikt worden door de kip rechts van je, gepikt worden door kippen van beide kanten, gepikt worden door geen enkele kip. Elke mogelijkheid is even waarschijnlijk, dus er is een kans van 1 op 4 dat de kip 'ongepikt' blijft.



Aangezien er 100 kippen in de cirkel staan, kunnen we verwachten dat er ¿ x 100 = 25 ongepikte kippen zijn.

Razendsnel "We hebben nog nooit een scholier gehad die het kampioenschap won door een vraag zo snel te beantwoorden", zegt Lou DiGioia, directeur van de organisatie die olympiade organiseert. "De snelheid waarmee hij kan hoofdrekenen is buitengewoon."