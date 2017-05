Wie helpt Ken het meisje met "de mooiste lach ooit" op zijn trein terug te vinden?

Door: ADN

20/05/17 - 17u47

© Facebook, Photonews.

Ken Verschoren uit Tremelo was maandagmorgen helemaal van zijn melk toen hij een onbekend meisje spotte op de trein van Aarschot naar Brussel. Hij noemt het zelf idioot van hem om er niet aan te denken haar nummer te vragen, want de vonk met "de knappe juffrouw (...) voorzien van de mooiste lach ooit" sloeg meteen over. Hij lanceert een oproep op Facebook om de jonge vrouw terug te vinden.

"Regio Aarschot, delen graag! Trein Aarschot - Brussel van 8 u 22 op maandag 15 mei! ", zo vangt Ken zijn oproep aan. "Ik ben op zoek naar de knappe juffrouw die recht over me mee in het gangetje stond in de trein, met een jeansvestje aan, blonde haren en voorzien van de mooiste lach ooit. Ik ga het moment niet beschrijven, want dat is tussen ons. Maar als ik zeg dat jij schrok van de trein die van de andere kant kwam, weet je waarschijnlijk al wie er naar je op zoek is. Jij had nog een rugzakje bij in jeansstof en nog een aparte tas. Ik had een leren vest aan met een hemd. Pas tegen het einde van de treinrit werd maar echt duidelijk dat er een vonk in zat".

"En weg was ik, de verkeerde kant nog op ook, dat heb je nog gezien want je bleef me volgen met een blik van 'waar ga jij nu naartoe'" Helemaal in de war

Ken was duidelijk niet meer zichzelf na de korte ontmoeting met de bevallige verschijning. "De deuren gingen open in Brussel Noord en ik zeg met mijn hoofd helemaal in de war 'allè salukes he'", schrijft hij. "En weg was ik, de verkeerde kant nog op ook, dat heb je nog gezien want je bleef me volgen met een blik van 'waar ga jij nu naartoe'."



Terrasje

"Het was redelijk idioot van mij om er niet aan te denken jouw nummer te vragen of je uit te vragen voor een terrasje in Aarschot. Dus bij deze wil ik zien hoe goed het wereldwijde web werkt en dit berichtje jou misschien bereikt. Het is maar van Tremelo tot in Aarschot... Misschien bestaat de kans dat ik jouw lach nog is kan zien ergens op een terras in Aarschot?"