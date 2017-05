Man merkt dat hij live op tv is en gooit zijn dansmoves in de strijd

Door: ADN

video Toen een helikopter van FOX 10 Phoenix livebeelden maakte van de ravage na een verkeersongeval tegen een gebouw in Scottsdale, kregen de vliegende cameramannen (en alle tv-kijkers) een show te zien die ze niet hadden verwacht. Een man die opmerkte dat hij live werd gefilmd, besloot zijn betere dansmoves te tonen. In geen tijd werd de 'Scottsdale Dancing Man' een internetsensatie.

Het ongeval met drie auto's in Scottsdale woensdag zorgde gelukkig enkel voor materiële schade, maar omdat het toch een spectaculaire crash betrof, ging de helikopter van FOX de lucht in. Het was echter Bryan Amann die met alle aandacht ging lopen. Bryan werkt in een kantoorgebouw vlak bij de plaats van het ongeval. Toen hij naar buiten ging om te kijken wat er aan de hand was en de helikopter van FOX spotte, kon hij het niet laten en besloot hij de beentjes los te gooien. Er kon zelfs een 'robot' van af.