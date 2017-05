Tiffany bestrijdt misdaad en dat doet ze met een ongewone partner aan haar zijde

Koen Van De Sype

18/05/17 - 16u08 Bron: ABC News, Metro

© Instagram.

Het was altijd haar droom geweest om bij de politie te gaan en toen haar dochtertje eindelijk van school was, besloot Tiffany Greig die droom achterna te gaan. Ze tekende bij de ordediensten in de outback van Zuid-Australië en kreeg er een ongewone partner aan haar zijde.