De relatie tussen Le Pen en diarree? Twitteraars lachen met politieke analyses Franse verkiezingen

Door: redactie

13/05/17 - 15u52

Een Twitteraar vergelijkt de kaart van de departementen die het meest op Le Pen hebben gestemd met een kaart over van de hardheid van het leidingwater. © Twitter .

Er is al heel wat inkt gevloeid over de overwinning van Emmanuel Macron vorige zondag bij de Franse presidentsverkiezingen. En evenveel over het verlies van FN-frontvrouw Marine Le Pen. De ene politiek analyse volgt de andere op. Eén twitteraar waagde zich ook eens aan een -weliswaar minder serieuze - kijk op de verkiezingen, anderen volgden al snel zijn voorbeeld. Want blijkbaar lijkt de kaart van de gebieden waar er het meest op Marine Le Pen is gestemd, bijvoorbeeld opmerkelijk goed op die met de departementen waar de bevolking het meeste last heeft van diarree.

Lees ook Zo wil Le Pen haar opponent Macron het leven zuur maken zodat ze zelf president kan worden in 2022