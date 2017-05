Joe-luisteraar verrast vriendin met origineel huwelijksaanzoek

Door: redactie

video Ruben Bauters uit Gavere schakelde radiozender Joe in om zijn vriendin te bedanken voor moederdag.

Dankzij het item Udodonderdag in het Joe-spitsprogramma Raf & Rani kreeg hij zanger Udo over de vloer.



Die zong het liedje She van Charles Aznavour voor Peggy, de vriendin van Ruben. Maar Ruben had nog een extra verrassing in petto en vroeg zijn vriendin live op de radio ten huwelijk. En ze zei ja!