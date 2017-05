Verborgen camera onthult wie er van emmer water komt drinken: het resultaat stelt niet teleur

Door: redactie

8/05/17 - 23u46 Bron: Bored Panda

video Een man uit Texas heeft een Go Pro-camera geplaatst op de bodem van een emmer water om te ontdekken wie er zoal uit komt drinken. Hij kreeg enkele bijzondere bezoekers over de vloer.

"Ik was aangenaam verrast tijdens de montage om te zien dat George (het konijn, red.) ook was veschenen. Ik kan hem onderscheiden van alle andere konijnen aan dat kleine deukje in zijn oor," aldus John Wells, de man die de camera in de emmer plaatste. Hij beklemtoonde ook dat alle zwemmende bijen uit het eerste beeld uit de emmer gered werden.



John Wells verhuisde van New York naar Terlingua, Texas om er heel afgelegen te gaan wonen. Hij bouwde een huis voor amper 1600 dollar en doet er onderzoek naar alternatieve energie en duurzaamheid.