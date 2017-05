Iedereen hoopt dat er niets fout gaat op zijn trouwdag, maar dit kon niemand zien komen

Koen Van De Sype

5/05/17 - 10u42 Bron: Mashable, Rumble

© Rumble.

video Koppels hebben er vaak de grootste verwachtingen over en iedereen hoopt dat er niets fout gaat, al zeker niet bij de trouwgeloften. Maar het huwelijk van deze man en vrouw liep niet helemaal zoals gepland. Want de trouwambtenaar voelde zich niet helemaal lekker.

Opeens draait de vrouw zich om en geeft ze over naast de kast achter haar. De bruid is duidelijk niet van plan om haar perfecte dag te laten verstoren en gaat na een korte zijwaartse blik resoluut verder. Het zijn uiteindelijk het bruidsmeisje en iemand van de genodigden die de arme vrouw te hulp komen.



Het is niet duidelijk waar de clip precies werd opgenomen, maar hij is sinds gisteren al bijna 350.000 keer bekeken op YouTube.