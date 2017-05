Los jij de maandagpuzzel op? Wat is jouw maximumscore?

© Brilliant.org.

Elke week concentreren we ons bij HLN op een puzzel, de ene al moeilijker dan de andere. De puzzel van deze week is niet moeilijk, maar je moet van goeden huize komen om er de maximumscore op te behalen. Wat is jouw score?

Opzet Plaats alle cijfers, van 1 tot 9, in de hokjes, zodat de sommen van de 3 cijfers op elk van de 4 gekleurde lijnen gelijk zijn. Je mag eenzelfde cijfer slechts één keer invullen en elk cijfer (van 1 tot 9) moet ergens in een hokje staan.



Op de figuur hieronder vind je een voorbeeld waarbij de som 15 is. © Brilliant.org.

Geen aartsmoeilijke opdracht dus, maar het echte raadsel moet nog komen.



Vraag Wat is de hoogst mogelijke som op de gekleurde lijnen?



Oplossing De hoogst mogelijke som is 18.

Er zijn vier lijnen in het diagram, die elk de som S voortbrengen. Om alle sommen bij elkaar te tellen, moeten we alle cijfers in de 9 hokjes optellen.



MAAR: het middelste cijfer m wordt 4 keer opgeteld.



DUS:



4S = 4m + som van andere hokjes

4S = 3m + som van alle hokjes

4S = 3m + som van cijfers 1 tot 9

4S = 3m + 45