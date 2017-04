Sven Spoormakers & Bieke Cornillie

29/04/17 - 06u00

© photo_news.

video Hij warmt op. Zwaait met de armen. Heft de benen hoog. Dan een aanloop met kleine pasjes. Hij springt en draait zijn lichaam over de lat. Landt in het dikke, blauwe kussen. "Jaja, 90 centimeter!" Carolus Moens is 92 jaar, maar in elke vezel van zijn taaie lijf nog altijd een topsporter.