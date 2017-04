Dansmoves van agent op Koningsdag al bijna 2 miljoen keer bekeken

© Facebook.

video "Applaus voor deze agent! Delen mag, laat iedereen zien hoe het ook kan zijn!" Met die eenvoudige woorden lanceerde Jaimy-lee Walter gistermiddag op Facebook onverwacht een internethit. Een rake tekst en het bijhorende filmpje van een Nederlandse agent en twee meisjes die samen vrolijk dansen tijdens Koningsdag, deed de rest. De teller staat inmiddels op 1,7 miljoen views. Het zijn dan ook moves om jaloers op te zijn!

"Ineens begon een meisje voor de agent te dansen, en hij danste meteen terug", zei Jaimy-lee Walter aan Omroep Flevoland. Ze zat bij de McDonald's aan het Stadhuisplein in Almere, toen het tafereel zich plots voor haar ogen afspeelde en ze de reflex had om het ook te filmen.



Hoewel de Nederlandse agent nu onvermijdelijk een (inter)nationale beroemdheid is, is zijn naam niet bekend. Omroep Flevoland weet wel dat hij en Jaimy-lee contact met elkaar hebben via Facebook. Het succes van zijn dansbewegingen was de man niet ontgaan.



Een swingende flik, wij vinden dat alvast hartstikke leuk, high five!