Dit knappe meisje heeft het smerigste kot van Groot-Brittannië

Koen Van De Sype en Matthias Van Den Bossche

27/04/17 - 16u48 Bron: SWNS, Metro

© web-blinds.com .

Koten staan meestal niet bekend om hun properheid en toen in Groot-Brittannië een wedstrijd werd uitgeschreven waarin op zoek werd gegaan naar het smerigste van allemaal, suggereerde de vader van studenten Brittani Cooper (19) dat ze misschien kon meedoen. Want dat ze veel kans maakte op de hoofdprijs van 600 euro.

De man bleek het aan het rechte eind gehad te hebben, want zijn dochter won inderdaad. Van het kot dat de eerstejaarsstudente vastgoedmakelaar aan de Universiteit van West-Engeland in Bristol deelt met vijf huisgenoten zouden poetsdames Sien en Maria meteen een hartverzakking gekregen hebben. Overal ligt rommel en vuilnis, van lege drankflessen en pizzadozen tot aangekoekte vaat en etensresten. (lees hieronder verder)

"Mijn papa had gelezen over de wedstrijd van web-blinds.com en stuurde me een link naar het artikel, bij wijze van grap omdat hij wist dat mijn huisgenoten en ik het niet zo nauw nemen met netheid", zegt de jonge vrouw uit Longlevens. "Ik besloot mijn kans te wagen en stuurde enkele foto's van onze keuken in. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb", lacht ze.



Prijzengeld

Haar vader eist nu wel de helft van het prijzengeld op. "Maar daar is geen sprake van", zegt ze nog. "Ik wil het geld gebruiken om mijn nieuwe kot in te richten voor mijn tweede jaar aan de unief. Ik ben van plan om dat toch een beetje properder te houden."



Op de site van web-blinds.com kan je nog meer inzendingen zien.