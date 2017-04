Receptje op internet gevonden en geen zin om het over te schrijven? Zo kan het ook

Door: redactie

27/04/17 - 00u52 Bron: Reddit

Het kopietje van de iPad om het recept 'fat flush water' te maken. © Reddit.

In de categorie 'zo kan het ook': een Redditgebruiker postte een bericht dat als zijn moeder een op internet gevonden receptje wil proberen, ze gewoon maar de hele iPad onder de kopieermachine legt, met de pagina van het recept open.

Nu hebben wij de senioren in onze omgeving al bezig gezien met een vergrootglas om 'de kleine lettertjes' te kunnen lezen op de iPad, dit gaat toch nog net een stapje verder. We stellen voor dat de zoon of dochter in kwestie zijn of haar moeder een cursus 'Tablets voor senioren' cadeau doet of zelf een middagje uittrekt om haar te wijzen op de printfunctie of om ├╝berhaupt een printer te installeren.



Op Reddit zelfs is overigens meer te doen over het recept zelf, 'fat flush water', een op water, kruiden, groente en fruit gebaseerd drankje waardoor afvalproducten in je lichaam sneller zouden worden afgevoerd.