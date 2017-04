Ikea reageert op peperdure Balenciaga-tas: zo herkent u een originele Frakta

Door: redactie

Ikea laat niet met zich sollen. In een ludiek bericht op zijn website legt de Zweedse meubelgigant uit hoe u een originele blauwe Ikea-tas kan onderscheiden van de - peperdure - 'neptas' van Balenciaga.

Het Italiaanse modehuis pakte afgelopen weekend uit met een luxueuze designertas van 2.000 euro, die echter recht uit de schappen van Ikea leek te komen. De Extra-large Shopper Tote bag heeft dezelfde blauwe kleur, hetzelfde model en zelfs dezelfde extra schouderriemen als Ikea's overbekende Frakta-tas.



Ikea laat er geen gras over groeien en maakt in een ludiek bericht op zijn website duidelijk dat de Frakta het origineel is. Zo onderscheidt u het origineel van de namaaktas van Balenciaga:



• Schud ermee: als de tas ritselt, is hij echt.

• Multifunctioneel: de tas kan dienen voor hockeymateriaal, bakstenen, en zelfs water.

• Gooi hem in de modder: een echte Frakta kan schoongemaakt worden met een tuinslang.

• Prijskaartje: slechts 0,60 euro.



Balenciaga is gewaarschuwd: wat Ikea betreft, is de markt voor blauwe, plastic kreukeltassen verzadigd.