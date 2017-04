Twaalfjarige jongen rijdt in zijn eentje 1.300 kilometer door Australië

Door: redactie

23/04/17 - 11u04 Bron: Belga

De jongen reed 1.300 kilometer en wou nog tot in Perth, aan het andere eind van Australië, doorpezen. © Kos.

Laat ons eens lekker Australië doorkruisen, dacht een twaalfjarige jongen, en hij vertrok met de wagen vanuit Kendall, aan de Australische oostkust, in de staat New South Wales, met de bedoeling tot in Perth, aan de westkust, te geraken. Uiteindelijk strandde zijn trip in de mijnstad Broken Hill, na 1.300 kilometer. De politie deed hem stoppen, en de jongen werd opgepakt. Dat meldt de politie.