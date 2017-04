Martine Prenen geeft Vlaams minister Bart Tommelein tips over de menopauze

Door: redactie

Martine Prenen heeft een boek geschreven over de menopauze 'Menopower' en dat zal niemand ontgaan. In het radioprogramma 'Alloo Op Zondag' op Joe, kregen presentator Luk Alloo en Vlaams minister Bart Tommelein tips van de voormalige omroepster om met de menopauze van hun vrouw om te gaan.



"Als de menopower begint, en de hormonen beginnen uit balans te geraken, moet je mooie lingerie blijven kopen. Eén keer per week iets lekker koken of op restaurant gaan en vooral ook zeker niet de andere kant uitkijken, want sommige mannen vinden dat heel griezelig", gaf Martine als raad mee.



"Niet zo moeilijk, gewoon verder blijven doen dus", concludeerde Bart Tommelein diplomatisch.



