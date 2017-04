Aussie trend: jonge vrouwen vrolijken al dan niet topless privéfeestjes op als leuke bijverdienste

© rv.

Richard Macphillamy lijkt een gat in de markt te hebben gevonden met Partistaff. De Australische site brengt organisatoren van allerhande privéfeestjes in contact met aantrekkelijk vrouwelijk personeel. De al dan niet topless dames vangen daarvoor tot 105 euro per uur. Als bijverdienste, want meestal hebben ze al een 'gewone' hoofdjob. En het is allemaal veel onschuldiger dan het lijkt, beweren ze.

Je privéparty opluisteren met charmante serveuses in bikini, in lingerie, topless of gewoon aangekleed, het gebeurt Down Under tegenwoordig vaak via de website van Macphillamy. Vele Aussie vrouwen zien het als een leuke bijverdienste 's avonds of in het weekend, ná hun kantoorjob. Anderen zijn dan weer toeristen die op die manier hun reis bekostigen en zo eventueel langer in het land kunnen blijven. Kahli Morrison. © rv.

Wie zo'n job in de aanbieding heeft, kan die op de site posten. Omgekeerd kan je er ook een verleidelijk profiel aanmaken om te solliciteren naar bepaalde jobs. Nieuwssite news.com.au sprak met enkele 'werkneemsters'. Zoals Kahli Morrison (25), die deeltijds werkt en daarnaast ook acteert, model is en privéfeestjes opvrolijkt met haar verschijning. "Mijn kantoorjob betaalt de huur en de rekeningen", zegt ze. "Die andere jobs verschijnen dagelijks online en zijn erg gevarieerd. Je kiest wat jou interesseert. Het uurloon ligt tussen ongeveer 15 en 105 euro en je wordt cash betaald. Je verdiensten hangen af van het soort diensten je verleent en of je dat in bikini of lingerie doet, bijvoorbeeld."



In de zomermaanden zijn vrijgezellenparty's erg populair. Morrison vindt het best oké om daarheen te gaan om te werken. "Jongens zullen altijd jongens blijven. Er zitten natuurlijk idioten en viespeuken tussen maar meestal zijn ze tof", aldus Morrison. "Ik vind mezelf verstandig genoeg om niet in verkeerde situaties terecht te komen. Als iemand over de schreef gaat, geef ik hen nog een kans. Dan stap ik op de organisator af die er komaf mee maakt. Ik heb mij nog nooit compleet ongemakkelijk gevoeld of kwetsbaar op welke manier dan ook. Ik ben het nog nooit moeten aftrappen omdat ik in te grote problemen zat." Morrison voegt er nog aan toe dat ze in sommige weken meer verdient dan wanneer ze voltijds zou werken. Ze voelt zich niet scheef bekeken voor haar topless bijverdienste. Het werk bestaat uit opruimen, drankjes serveren, eten maken. "Niks wat ik niet op mijn eigen feestje zou doen." Pippa Eve. © rv.