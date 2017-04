Jogger struikelt over 'megapaasei' van Rémi Gaillard

© screenshot YouTube.

video Een nietsvermoedende jogger krijgt plots de Franse komiek Rémi Gaillard op zijn weg. En dan wordt het meestal hilarisch. Zo ook in deze 'Jurassic Prank'.

Uit de bosjes langs het grindpad waar de jogger loopt, duikt zomaar Rémi Gaillard op. Hij heeft blijkbaar een dinosaurusei geroofd en het al 65 miljoen jaar uitgestorven dier zit de paniekerige dief met het in de lucht tollende ei achterna. Je zou van minder schrikken!



De loper probeert op zijn geheel eigen manier op zijn stappen terug te keren en springt uiteindelijk zelfs pardoes het water in. Dit lijkt makkelijk in scène te zetten, maar in dat geval zou de grap er ook voor Gaillard af zijn, durven we te gokken.