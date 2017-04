Houdini-hond krijgt elke deur open

Sven Van Malderen

13/04/17 - 17u40 Bron: WNEP.com

© Kos.

Is dit de Houdini onder de honden? Zo lijkt het wel. General moest normaal gezien nog een nachtje in het dierenziekenhuis blijven, maar daar had hij duidelijk geen zin in. Gesloten deuren of niet, ontsnappen zou hij. De bewakingscamera's registreerden hoe de Pyrenese berghond zijn missie uiteindelijk tot een goed eind bracht.