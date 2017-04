Cubaan bouwt hoogste fietsen

Bewerkt door: IVI

12/04/17 - 12u18 Bron: BBC

Félix Ramón Guirola Cepero, 52 jaar, zigzagt door de straten van Havana met de fiets. Niet zo bijzonder, ware het niet dat de fiets van Félix maar liefst drie meter hoog is. In Cuba is hij al langer bekend als de man die de hoogste fietsen maakt.

Félix maakt zijn fietsen thuis in zijn workshop. Het frame van de fietsen zijn van oude Chinese modellen. Om zo hoog mogelijk te kunnen gaan, stapelt hij soms drie frames op elkaar. Of hij gebruikt wapening en stukken van omheiningen om zijn fiets hoger te maken. Uit PVC-buizen snijdt hij de pedalen. Eigenlijk gebruikt hij alles wat hij kan vinden in zijn omgeving. De Cubanen hebben 50 jaar geleefd onder een handelsembargo van de Verenigde Staten, ze zijn het dus gewoon om inventief om te gaan met het gebrek aan bepaalde materialen.

Verticale tandem De Cubaan is 37 jaar geleden begonnen met het maken van hoge fietsen. Zijn fascinatie ervoor is begonnen toen hij iemand op een tandem zag rijden door zijn geboortestad Ciego de Avila. "Toen ik voor het eerst een tandem zag, dacht ik: ik bouw zoiets, maar in de hoogte", vertelt Félix.



Als Félix voor een rood licht staat met de fiets, leunt hij tegen het dak van een bus of de muur van een gebouw. Hij krijgt veel aandacht. Vooral toeristen en jonge kinderen kijken verbaasd naar omhoog als ze Félix tegenkomen. Félix ziet alleen maar voordelen: "Van op de fiets kan ik tenminste cocosnoten plukken."