'Blind Getrouwd' in de beenhouwerij: bij 10.000 likes moeten deze twee slagers gaan samenwonen

Bart Huysentruyt

11/04/17 - 14u07

© rv.

Brugge Bij een slagerij in Brugge loopt een wel heel opmerkelijke weddenschap. Slagersvrouw Lore maakte een Facebookpagina aan voor haar jonge slagers Delphine (21) en Brecht (21). De twee zijn onafscheidelijk, maar geen koppel. En daar wil de slagersvrouw verandering in brengen. Bij 10.000 likes moeten ze een maand gaan samenwonen.

"We werken hier al drie jaar samen", zegt Delphine. "We zijn goede vrienden. We doen eigenlijk alles samen, maar we zijn geen koppel. Zowel Brecht als ik hebben hetzelfde karakter en dezelfde interesses. Maar het is voorlopig echt puur vriendschappelijk. Op papier zouden wij het perfecte koppel zijn. Maar ik ben voorlopig niet verliefd."



Dat verhaal doet een beetje denken aan dat van Ben en Tine in 'Blind Getrouwd': op papier een match, maar geen vlinders. Nochtans waren die vlinders er wel al een beetje bij Ben en dat is hier ook het geval bij Brecht. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij Delphine eigenlijk wel ziet zitten. "Maar zij hield altijd de boot af en dus heb ik me daarbij neergelegd. Ik wil haar graag als vriendin behouden."



De bazin van de bekende Brugse slagerij Maertens in de Leopold I-laan wilde bij wijze van ludieke actie een tandje bijsteken. "Ze zijn perfect voor elkaar, alleen weten ze het zelf nog niet", zegt Lore Huyghebaert. "Daarom heb ik een Facebookpagina aangemaakt."



Zie je het ook zitten tussen die twee, geef hen dan een like via 'blind gekoppeld Brecht en Delphine'.