"IJsbeer kwam helpen in de bakkerij": originele oproep voor verloren knuffel

Kristien Bollen

10/04/17 - 14u52 Bron: eigen berichtgeving

video Bij Bakkerij Den Bakoven aan de Diestsesteenweg in Tielt-Winge, klopte vorige dinsdag een ijsbeer aan de deur.

De ijsbeer werd er goed ontvangen en hielp Wim Rubbens en zijn echtgenote Christel Schepers een handje mee in de bakkerij.



Ambachtelijk brood maken, sandwiches bakken en vooral véél lekkers proeven. Zijn favoriet werkje is ijscrème draaien, maar intussen verlangt de ijsbeer terug naar zijn eigen huisje.



Het bakkerskoppel plaatste daarom een leuk filmpje van de avonturen van de ijsbeer in de bakkerij op het internet, in de hoop de eigenaar van de achtergelaten knuffel zo snel mogelijk te kunnen herenigen.