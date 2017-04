Britse zet alles op alles om Oegandees kindje te adopteren dat ze als baby verzorgde tijdens tussenjaar

IB

Baby Adam, intussen al een peuter, samen met Emilie Larter, die vanaf het prille begin voor hem gezorgd heeft en het Oegandese jongetje nu probeert te adopteren. © kos.

Toen de 22-jarige Emilie Larter in september 2014 een vijf dagen oude baby in haar handen geduwd kreeg om voor te zorgen, wist ze dat haar leven voor altijd veranderd was. De studente werkte als vrijwilliger twee maanden in een kindertehuis in Oeganda, maar vanaf het moment dat ze zich over baby Adam mocht ontfermen, wist ze dat ze nooit meer zonder hem kon.

Adam als baby, goed verzorgd door Emilie. © kos. De vrouw was net klaar met de universiteit toen ze naar Oeganda trok om twee maanden vrijwilligerswerk in Oeganda te gaan doen. Ze wilde reizen, iets van de wereld zien voor ze ging werken. Totdat op 15 september 2014 haar hele wereldbeeld kantelde.



De dag begon zoals altijd met het verzorgen van de kinderen toen de telefoon rinkelde. In het naburige dorpje Butagaya had zich een drama afgespeeld: een moeder van zeven kinderen was na haar laatste bevalling enkele dagen geleden doodgebloed. De baby was verwaarloosd achtergebleven in de chaos van de begrafenis en had vijf dagen na de geboorte nog niet eens een naam gekregen.



Emilie werd verantwoordelijk voor het jongetje, dat al gauw Adam werd gedoopt. Ze verlengde haar verblijf in Oeganda om voor hem te zorgen, had slapeloze nachten door de huilende baby, maar het deerde haar niet. "Het voelde als een voorrecht aan om voor hem te mogen zorgen", zegt ze.



Toch kwam na zo'n twee maanden de dag dat ze moest vertrekken om haar diploma-uitreiking in Engeland bij te wonen. "Het was vreselijk moeilijk om te vertrekken. Maar toen ik terug kwam was hij alweer zo gegroeid! Ik bleef nog eens 4,5 maanden in Oeganda bij hem, tot april 2015." Toen moest ze opnieuw weer terug naar Engeland om bruidsmeisje te zijn voor een goede vriendin. Ook had ze geen geld meer, waardoor ze een baantje nam om voor haar volgende reis naar Oeganda in juni te betalen.



Korte bezoekjes niet genoeg

Na de zomer begon ze als fulltime lerares in Londen, maar bezocht 'haar' kind opnieuw tijdens de kerstdagen en met Pasen. "De minuut dat de vakantie van start ging, zat ik steeds op het vliegtuig naar Oeganda", vertelt Emily. "Maar die korte bezoekjes waren niet genoeg en ik besloot om een foster parent te worden. Dat is nodig om later het adoptieproces te kunnen opstarten. Daarvoor moet je echter wel minstens een jaar met het kind in Oeganda wonen."

© kos. Dus verhuisde Emilie in augustus vorig jaar naar Oeganda, waar ze begon te werken als lerares in een internationale school. "Ik had zoveel geluk met die job, aangezien er maar weinig jobs voor expats zijn in het onderwijs...", vertelt ze. "Adam woont nu bij mij en de vreugde die hij me elke dag brengt, is ongelofelijk. Ik krijg ook enkel positieve feedback van zijn begeleiders op de peuterspeelzaal. Sinds ik terug ben lijkt hij gelukkiger te zijn, huilt hij minder en is hij erg gegroeid."



Ontslag

Vlak voor kerstmis kreeg Emillie echter haar ontslag en sindsdien heeft ze geen nieuwe job meer kunnen vinden in Oeganda. "Mijn ongelofelijk lieve ouders steunen me ongelofelijk hard en zorgen er op dit moment voor dat ik hier in Oeganda kan blijven tot ik samen met Adam naar huis kan terugkeren. Maar daarvoor heb ik geld nodig om het adoptieproces af te maken: geld om advocaten te betalen en gerechtskosten... het loopt allemaal snel op. Ik heb geen inkomen meer om daarvoor te betalen, zoals mijn originele plan was."



Om die reden heeft Emilie een fundraiserpagina opgezet, waarop ze mensen vraagt haar te helpen om te helpen 'Adam thuis te laten komen'. "Ik vraag jullie hulp om ervoor te zorgen dat we nooit meer gescheiden worden. Ik hoop dit jaar eindelijk Adams moeder te kunnen worden. Elk bedrag, hoe klein ook, betekent enorm veel voor ons. Al het geld zal besteed worden aan het adoptieproces, jullie kunnen ons helpen om voor eens en voor altijd een familie te worden!"