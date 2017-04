Los jij de maandagpuzzel op? De omtrek krijg je al, nu de oppervlakte nog

© Brilliant.org.

Elke week zetten wij je op scherp met een puzzel, zodat je vijf dagen op topniveau kan presteren. Deze nieuwe puzzel is vrij simpel, maar vergt toch wat denkwerk.

Dat wil zeggen dat de lengte van de grote rechthoek gelijk is aan l+2b en de breedte van de grote rechthoek gelijk is aan l.



De omtrek van de grote rechthoek is gelijk aan 80.

Dat betekent dat 2(l + (l + 2b)) = 80.

Dus: l + b = 20.



Omdat de oppervlakte van een kleine rechthoek gelijk is aan lb, is de oppervlakte van de grote rechthoek gelijk aan 5lb. Maar de oppervlakte van een kleine rechthoek is ook gelijk aan l(l + 2b)

Dus: l = 3b.



De omtrek van een kleine rechthoek is 4b = 20; dit impliceert dat b = 5 en dat l = 15.



De oppervlakte van een kleine rechthoek is dus 75.