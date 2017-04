Hilarisch: Nieuwslezeres realiseert zich ineens dat de camera's draaien

IB

De reactie van nieuwslezeres Natasha Exelby wanneer ze door krijgt dat de camera's lopen. © kos.

We hebben allemaal wel eens weggedroomd tijdens het werk, om vervolgens ruw tot de orde te worden geroepen. Op dat moment volgt dan gewoonlijk een momentje van gène, waarin je hoopt dat niemand anders het gemerkt heeft... Maar als je dat aan de hand hebt wanneer je als nieuwspresentator live op televisie bent, ligt het iets gecompliceerder...

Het overkwam de Australische nieuwspresentatrice Natasha Exelby tijdens het journaal. Tijdens de uitzending is ze verveeld met haar pen aan het spelen, duidelijk ervan overtuigd dat de camera afstaat. Even later kijkt ze op om zich dan met horror te realiseren dat de camera wel degelijk loopt... De vrouw schiet overeind en valt bijna van haar stoel af van schaamte, maar herpakt zich onmiddellijk en kondigt dan in een moeite door de sport aan.



De Australiërs konden de blunder wel smaken, bleek uit de reacties op Twitter: "Ik hou van Natasha Exelby! Bekijk haar alsjeblieft door dit incident niet in een slechter daglicht, ze is geweldig!", klinkt het. "God, wat hou ik van Natasha Exelby, wat een reactie! Goed dat je terug op de Australische tv te zien bent", klinkt het hartverwarmend. "Dit is mijn favoriete tv-moment ooit", zegt een collega-presentator. "Geen probleem, ik weet precies wat het is: ik heb het ook gedaan!"