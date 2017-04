Michael wil vriendin graag naakt zien, haar reactie is leerzaam én geniaal

Sven Van Malderen

9/04/17 - 00u10 Bron: Buzzfeed

© Kos.

"Stuur eens een naaktfoto door": het is een verzoek dat meisjes helaas wel vaker krijgen. Wie daar niet van gediend is, kan het probleem voortaan oplossen op dezelfde creatieve wijze als Jacquie Ross.

De aparte conversatie is via Tumblr in razendsnel tempo viraal gegaan. "Hij is min of meer een vriend, we praten best veel", vertelde Ross aan Buzzfeed. "Normaal flirt hij niet, we sturen vooral memes naar elkaar door."



Op dat ene zinnetje -"Ik ga krijgen wat ik wil-" is al de nodige commentaar gekomen. "Iedereen vindt dat blijkbaar griezelig, maar ik vind het toch vooral grappig. Er zijn er ook die zeggen dat ze deze techniek in het vervolg zelf zullen toepassen."



Na de kamerjas ging het trouwens nog even door. "Hij vroeg om elk kledingstuk uit te trekken. Ik stuurde hem een zwarte foto, want het was pikdonker in mijn kamer. Intussen zijn er officieel meer mensen die hém haten dan dat er in mijn thuisbasis wonen, gekker moet het niet meer worden."