8/04/17 - 13u14 Bron: AD.nl

video In amper vijf seconden naar 180 kilometer per uur, dat is wat de achtbaan 'Red Force' belooft, in het Spaanse pretpark PortAventura World. Alleen, rondvliegende vogels blijken daar niet altijd op voorzien. Dat mocht deze man tot zijn eigen scha en schande ondervinden.