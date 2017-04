Door: redactie

video In het stadhuis van Riga in Letland leven twee katten en dat heeft de burgemeester geweten. Tijdens een van zijn live-uitzendingen kwam een van de katten doodleuk het bureau opgelopen. Het doel was duidelijk: de koffie van de burgemeester.