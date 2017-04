99 nuggets in twee uur tijd: Dirk deed het

Door: Sven Ponsaerts

3/04/17 - 15u42 Bron: Eigen berichtgeving

Belgisch kampioen Rik Nauwelaerts (29) aan het werk. © Sven Ponsaerts.

video In Baal (Tremelo) vond vrijdagavond op initiatief van Jeugdhuis Den Borduur het eerste Belgisch Kampioenschap 'chicken nuggets eten' plaats

40 kandidaten namen aan de ludieke eetwedstrijd deel. Na 14de ronde - goed voor 70 stuks - bleven nog twee kandidaten over. Bjorn Vancampfort (24) uit Dessel en Rik Nauwelaerts (29) uit Beerzel (Putte) maakten onderling uit wie de eerste Belgisch Kampioen 'Chicken Nuggets eten' werd. Aan een tempo van 5 nuggets per 2 minuten moest Bjorn uiteindelijk in ronde 17 - na meer dan 80 nuggets - opgeven.



Winnaar Rik ging voor een recordaantal van 100. Dat laatste 100Ste stuk kreeg hij echter niet binnen de tijd binnengewurmd. De eetkampioen strandde na goed 2 uur tijd dus op 99 stuks op, goed voor een extra maaginhoud van precies 2 kg gefrituurd kippenvlees.



De winnaar kreeg naast een beker onder meer een restaurantbon, én een pak... chicken nuggets.