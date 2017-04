Tweejarige tweeling speelt openingsscène van Frozen na

AJ

1/04/17 - 19u50 Bron: Daily Mail

© Facebook/ColleenJordan.

video Als er ooit een live action versie komt van de Dinsey-film Frozen, hebben we alvast twee actrices gevonden voor de rollen van Anna en Elsa. Tweelingzusjes Madelyn en Scarlett Jordan worden volgende maand twee jaar en hebben de film al zo vaak gezien dat ze hem perfect kunnen naspelen.

De twee zusjes zijn nog maar peuters dus de liedjes meezingen, is nog wat moeilijk. Wel kunnen ze zonder veel aarzelen de hele openingsscène naspelen van de succesvolle tekenfilm. Recent nog voerden ze een show op voor hun mama, Colleen Jordan, die het gebeuren filmde en daarna op Facebook plaatste.



"Ze verbazen me elke dag. Ze hebben zo een goed geheugen", vertelt mama Colleen. "De tweeling is ook verzot op boeken. We lezen elke dag bijna twintig verhalen voor."