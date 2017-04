Russisch ministerie grapt er op los: Toets 3 voor inmenging in verkiezingen

AJ

1/04/17

Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken presenteerde op 1 april een nieuwe audioboodschap voor diplomatieke posten in het buitenland, waarmee bellers onder meer kunnen vragen voor hulp bij het manipuleren van verkiezingen.

Knipoog naar het Westen

De grap is een duidelijke knipoog naar het Westen. Zo vermoedden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Moskou heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden om zo Donald Trump in het Witte Huis te krijgen. Eerder deze week ontkende president Poetin deze beschuldigingen nog.



Enkele Westerse journalisten informeerden volgens het ministerie toch even of het echt om een grap ging. "Het is jammer dat we het feestje daar hebben verpest. Ze waren het waarschijnlijk aan het vieren", schreef een woordvoerder van het departement op Twitter.



