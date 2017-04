De personal trainer van Mark Zuckerberg? Zijn dochter Maxima

AJ

1/04/17 - 14u52 Bron: Daily Mail

© Facebook/MarkZuckerberg.

video Wat als je geen zin hebt om te trainen? Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft er de perfecte oplossing voor. Hij vond een nieuwe personal trainer: zijn zestien maanden oude dochtertje Maxima.

Mark Zuckerberg plaatste enkele van zijn trainingsvideo's op zijn persoonlijke Facebookpagina. We zien de miljardair enkele push-ups doen met peuter Maxima op zijn rug.



Onder de video reageerde Zuckerberg: "Telkens wanneer ik stop met trainen, roept mijn dochter 'Meer!', 'Meer!'. Volgens mij is zij de meest veeleisende trainer die ik ooit heb gehad."



Verschillende Facebook-gebruikers reageerden laaiend enthousiast op dit vader-dochter moment en haalden ook hun eigen herinneringen op. Zo reageerde vader Pavel Ponomarenko dat hij ook vaak met zijn dochter traint.



Toch hadden er ook enkele mensen kritiek. Het hoofdje van zijn zestien maanden oude dochter zou niet goed genoeg ondersteund zijn. Zo raadde een Facebook-gebruiker Zuckerberg aan om met al zijn miljoenen een neksteun te kopen voor zijn dochter.



De vrouw van Zuckerberg, Dr. Priscilla Chan, is momenteel in verwachting van hun tweede kindje.





Lees ook Mark Zuckerberg wordt opnieuw papa