Rijke playboy crasht met zijn Ferrari, het prachtige vervolg doet uw hart smelten

Sven Van Malderen

30/03/17 - 17u58 Bron: TheNational.ae/Daily Mail

Mazzi in zijn periode als playboy. © Mediadrumworld.

Van een fameuze ommezwaai gesproken: vroeger pakte Mazzi Dumato graag uit met zijn rijkdom, nu heeft de zakenman bijna al zijn fortuin -een slordige 2,8 miljoen euro- opgesoupeerd aan projecten om arme zieken in Brazilië te helpen. De klik kwam er nadat hij zijn Ferrari in de prak gereden had, met een kort verblijf in de cel tot gevolg. De 38-jarige Syriër besefte dat hij door het oog van de naald gekropen was en nam een drastische beslissing: gedaan met de playboy uit te hangen, hij zou zijn leven beteren. Op reis leerde hij zijn huidige vrouw Milena kennen, een ontmoeting die nóg meer zijn ogen zou openen.

Dumato verdiende zijn geld met webdesign, marketing- en vooral vastgoedprojecten in Dubai. "Ik kocht een Ferrari en dacht dat ik alles bereikt had wat ik wilde bereiken. Ik trok van het ene feestje naar het andere, tot ik plots betrokken raakte in een ongeval met vier andere wagens. Ik was in slaap gevallen en zo onder een pick-up beland."



Vanwege zijn groot aandeel in de crash vloog Dumato naar de gevangenis. "De eerste persoon die ik daar tegen het lijf liep, was iemand die ik vijftien jaar eerder nog goed gekend heb. Hij was de vader van een van mijn goede maten op school. In die periode keek ik naar hem op omdat hij een grote zakenman was en vijf wagens bezitte. Hij regelde een matras en een kussen voor mij. Daar zat ik dan, met even weinig bezittingen als al de rest. Blijkbaar was ik dan toch niet de kanjer die ik dacht te zijn. Dat besef hakte er stevig in, kan ik u verzekeren." Mazzi met Milena, de vrouw die zijn leven definitief op het juiste spoor zette. © Mediadrumworld.

Met kampeerbusje de wereld rond

Dumato ging in een kampeerbusje de wereld rondreizen om zijn gedachten op orde te krijgen. "Ik koos voor het avontuur om uit mijn bubbel te kunnen ontsnappen. Een jaar nadat ik Dubai achter me gelaten had, belandde ik in Brazilië in een discotheek. Ik hoorde daar een vrouw vertellen over Afrika. Ze was als VN-vrijwilligster een jaar naar Congo gegaan om de mensen ginder te helpen. En dat terwijl ze zelf nog maar net leukemie overwonnen had, in feite kon ze daar elk moment hervallen zijn. Nu mag ik haar mijn vrouw noemen. Milena heeft me enorm geïnspireerd, ze vormde -net als het ongeval- een kantelpunt in mijn leven."



Het koppel schonk onder meer geld aan een goed doel in de Dominicaanse Republiek. Maar toen Dumato samen met zijn vrouw een vluchtelingenkamp in Haïti ging bezoeken, besefte hij dat er meer nodig was. "Ze liet daar iedereen opfleuren, van de jongste baby tot de oudste bejaarde. Eindelijk had ik het begrepen: niet het geld is belangrijk, wel de tijd die je in anderen investeert." © Mediadrumworld.

Borstkanker

Maar toen zou het noodlot nog eens toeslaan: Milena kreeg borstkanker, enkel een dubbele borstamputatie én beenmergtransplantatie konden soelaas bieden. Dumato nam alle kosten voor zijn rekening. "De dokter die haar behandelde, wilde een centrum voor kankerpreventie uit de grond stampen. Ik kocht een leegstaand terrein in Florianopolis, met de voorwaarde dat vijftig procent van de inkomsten gebruikt zou worden om gratis zorgverlening te geven aan mensen die het niet konden betalen. Tegen het eind van het jaar zou de inrichting klaar moeten zijn, maar we kunnen nu al patiënten ontvangen. Milena's broer zal daar binnenkort ook behandeld worden voor zijn hersentumor. Hij is de enige die nog leeft van haar familie. Toen ik hoorde dat hij hulp nodig had, heb ik geen moment getwijfeld."



"We hebben ook het huis gekocht naast het ziekenhuis waar mijn vriendin vroeger voor haar leukemie behandeld werd. Daar staan nu 32 bedden om de familieleden van patiënten op te vangen. Veel mensen reizen immers een heel eind en kunnen dan nergens overnachten. We zorgen ook voor ontbijt, lunch en avondeten." Mazzi in zijn nieuwe wereld als barmhartige weldoener. © Mediadrumworld.