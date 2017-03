Nederlandse rapper Boef rent in zijn onderbroek over straat en nu doet iedereen hem na

MVDB

29/03/17

De clip van Habiba begint met een shot van Boef in zijn onderbroek. © Screenshot YouTube.

video De Nederlandse rapper Boef rent in de videoclip van zijn nieuwste hit 'Habiba' in onderbroek over straat, wat meteen voor een enorme hype op de sociale media zorgt.

Duizenden jongeren bij onze noorderburen imiteren de beelden en gaan ook in ondergoed en meestal blootsvoets de straat op. De YouTuber die de trend in gang zette, is Ta Joula. Hij zette net voor het weekend een variant online. De Instagram Boefchallenge verzamelt sinds enkele dagen de gekste filmpjes. Dat gaat van veel jongens in hun boxershort, tot jongedames in hun string en zelfs peuters met korte broek. En nu ook allerlei bekende Nederlanders meedoen met de actie, wordt de Habibachallange helemaal populair.



De ster van Boef (echte naam: Sofiane Boussaadia) rijst in korte tijd tot grote hoogte. Zijn nieuwe album Slaaptekort kwam vorige week binnen op nummer 1 in de Nederlandse album top 100. En in de hitlijst Top 40 staat Boef met Habiba als nieuwe binnenkomer op plek 9.



De 24-jarige rapper uit Tilburg werd bij het maken van Slaaptekort begeleid door Ali B, die hem hielp als een grote broer. Dat was nodig, want nog niet zo lang geleden werd Boef verketterd om zijn gedrag tegen politieagenten.