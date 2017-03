Het vertederende moment dat een klein meisje denkt dat de boiler een robot is

Koen Van De Sype

video Een YouTube-filmpje van een klein meisje dat haar liefde verklaart aan een boiler - waarvan ze denkt dat het een robot is - gaat viraal. De video werd gisteren gepost en is al meer dan 600.000 keer bekeken. En iedereen is het er over eens: "Dit is het schattigste filmpje ooit!"