Los jij de maandagpuzzel op? Slaag jij voor geometrie op de middelbare school?

Deze week nemen we je terug mee naar de middelbare school, meer bepaald naar de wiskundeles. Zit je nog in het middelbaar? Blijf dan even zitten, want wie weet is deze puzzel de ideale oefening voor jouw examen geometrie.

Hoe groot is de roze hoek DAE?

Niet onbelangrijk: de rechten BC en DE zijn evenwijdig.



Oplossing De roze hoek DAE is 50° groot.



Om deze puzzel op te lossen heb je twee basisprincipes nodig. Eerst en vooral moet je weten dat de som van de hoeken van elke driehoek 180° is. En je moet ook vertrouwd zijn met het principe van overeenkomstige hoeken.

Overeenkomstige hoeken Als een rechte twee evenwijdige rechten kruist, dan zijn de overeenkomstige hoeken gelijk.

Overeenkomstige hoeken (bijvoorbeeld hoeken ABC en ADE) hebben een verschillend hoekpunt, liggen aan dezelfde kant van de snijlijn en de ene hoek is een buitenhoek (ligt buiten rechten BC en DE) en de andere hoek is een binnenhoek (ligt tussen rechten BC en DE).