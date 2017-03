En toen zat kleine Jamie (3) opeens ín de speelgoedautomaat

Koen Van De Sype

21/03/17 - 14u22 Bron: YouTube, Twitter, Daily Mail

© YouTube.

Een man die met zijn zoontjes naar een lunapark was getrokken en even niet had opgelet, is voor een vreemde verrassing komen te staan. Kleine Jamie Murphy (3) had duidelijk geen zin gehad om met de grijpers een knuffel te pakken en was ín de machine geklommen.