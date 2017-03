Er staat een trein in de gang

Bewerkt door Eric Belsack

video Chongqing is een van die Chinese steden die een explosieve groei kent. Om de beschikbare ruimte maximaal te benutten, hebben de architecten en stedenbouwkundigen een ingenieus plan bedacht om de belangrijke treinlijn - Chongqing Rail Transit No. 2 - ongehinderd haar weg te laten gaan. Ze hebben de sporen namelijk dwars door een flatgebouw laten lopen.

Handig, want zo moeten de bewoners van het negentien verdieping tellende gebouw hun huis niet uit om de trein te nemen. De trein stopt in het station dat op verdiepingen 6 tot 8 werd ingericht.



Een lawaaierige bedoening, zal u denken, zo'n trein die door je flatgebouw dendert. Niet zo. Er werden geluidswerende maatregelen genomen waardoor de treinstellen niet meer lawaai maken dan een doordeweekse wasmachine.



De stad Chongqing telt ongeveer 8 miljoen inwoners. Het is volgens Wikipedia een van de snelst groeiende steden op economisch gebied op dit moment. De lokale overheid steekt veel geld en aandacht in de ontwikkeling van de stad. Een groot project is de metro, die in 2005 met een eerste monoraillijn in dienst werd genomen en inmiddels uit vier lijnen, waaronder twee monoraillijnen, bestaat.



Daarnaast is het samen met Chengdu het belangrijkste economische ontwikkelingsgebied in het westen van China. In de stad zijn veel buitenlandse autobedrijven gevestigd, waarvan Volkswagen het grootste is. De stad wordt in snel tempo volgebouwd met wolkenkrabbers, villawijken en moderne winkelcentra.