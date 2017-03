AJ

Curling kennen we als een precisiesport die op het ijs gespeeld wordt en waarin veegborstels een belangrijke rol spelen. Het doet een beetje denken aan petanque maar het spel wordt gespeeld met zware stenen in plaats van met metalen ballen. Wat de Russen in dit filmpje op het ijs doen is een variant met in de hoofdrol, kleine Russische auto's. Wat volgt zijn hilarische botsingen waarbij de deelnemers de auto's zo dicht mogelijk bij het geschilderde doel proberen te krijgen.