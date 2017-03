Kellyanne Conway geeft thuis interview. En dan ziet Twitter deze foto op een tafeltje

Koen Van De Sype

19/03/17 - 11u37 Bron: ABC News, The Huffington Post

© Twitter.

Niets ontsnapt aan het alziend oog van Twitter. Toen Kellyanne Conway, de bekende topadviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump, onlangs thuis een groot interview gaf aan het nieuwsmedium 'The Record', spotte iemand een opmerkelijke foto op een bijzettafeltje in haar woonkamer.

Conway woont in Alpine - in de staat New Jersey - samen met haar man en vier kinderen. Aanvankelijk ging haar uitspraak over spionerende microgolfovens in het interview met alle aandacht lopen, maar na de publicatie van het stuk ontdekte een Twitteraar iets vreemds op een foto bij de tekst. Daarop staat Conway met haar dochters. En op een bijzettafeltje was een merkwaardige foto te zien.

Het bleek een glamourfoto van Conway met een blauwe cape van bont. De foto ging in geen tijd viraal en er kwamen heel wat lacherige reacties op, waarin ze onder meer werd vergeleken met Katniss Everdeen uit de filmreeks 'The Hunger Games'.



Kalender

Uiteindelijk bleek het om een beeld te gaan uit 2009. Toen was een kalender gemaakt met conservatieve vrouwen en die waren voor de gelegenheid allemaal in bont gehuld. Conway was daarvoor gevraagd omdat ze furore maakte als enquêteur en CEO was van de Polling Company Inc. Ze werd toen zelfs de 'koningin van de polls' genoemd. En haar foto had ze dus een ereplaatsje gegeven thuis.