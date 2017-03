Ouders willen Jennifer niet zien trouwen met een vrouw, maar dan komt haar baas met prachtige geste

Sven Van Malderen

Een holebihuwelijk, dat blijft soms een lastig obstakel. De ouders van Jennifer Chang weigerden zelfs op de trouw van hun dochter te verschijnen omdat zij een vrouw als partner gekozen had. Gelukkig kwam de baas van de bank waar de Taiwanese werkte met een opmerkelijke geste op de proppen: in plaats van haar vader zou hij haar wel naar het altaar begeleiden. "Ik ben zo dankbaar dat hij dat gedaan heeft", aldus Chang. "Ik had niet gedacht dat die bruiloft er ooit zou komen."

Chang leerde haar vriendin Sam Chiu al in 2005 kennen. En of ze voor elkaar geboren waren: beide dames zagen zelfs op krak dezelfde dag het levenslicht. Pas vorig jaar kwamen ze openlijk uit voor hun relatie. "We durfden er lange tijd niet over spreken omdat we schrik hadden dat er met ons gelachen zou worden", vertelt ze in het filmpje.



Toen het koppel na al die jaren dan toch uit de kast kwam, klonken de reacties zoals verwacht verdeeld. De collega's bij HSBC moedigden haar volop aan, thuis lag dat toch iets anders. "Telkens wanneer mijn vader Sam zag, schopte hij haar het huis uit."



Chang had nochtans alles in het werk gesteld om de 'perfecte dochter' voor haar ouders te zijn. Zo sprak ze vroeger altijd met mannen af, haar echte gevoelens schoof ze dus opzij. Maar de ware liefde, die liet Jennifer gelukkig niet liggen. © YouTube.