Deze jongeman kan gelukkig net op tijd uit bad vol haaien klauteren

Door: redactie

17/03/17 - 21u34 Bron: Total Frat Move

© Instagram.

Iedereen weet dat dronken studenten niet de beste beslissingen maken. Maar de stunt van deze Amerikaanse jongeman slaat toch alles. Of hij nu gevallen is of geduwd werd, de waaghals kwam terecht in een bad vol haaien. Gelukkig wist hij net op tijd de kant te bereiken en uit het bad te klauteren.