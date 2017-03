Catherine (86) heeft meer dan 20.000 knuffels: "Maar er kunnen er nog altijd bij"

© epa.

Ze is ongetwijfeld de grootste verzamelaarster van knuffels in ons land, de 86-jarige Catherine Bloemen uit Brussel. "Ik ben gestopt met tellen, want het was niet meer te doen", zegt ze aan dhnet.be. "Maar het moeten er meer dan 20.000 zijn." De bejaarde dame zit enigszins geprangd tussen al haar knuffels die ze sinds haar twintigerjaren verzamelt. "Maar er kunnen er nog altijd bij, hoor."

Catherine woont op een appartement in Molenbeek. Het staat helemaal vol met pluchen knuffeldiertjes, plastieken speelgoedfiguurtjes (van Kinder Surprise), porceleinen voorwerpen en flesopeners. "Ik ben beginnen verzamelen op mijn 21ste", zegt ze. "Niet meteen met teddybeertjes, maar met klokken. Ik was helemaal verliefd op een bepaalde klok uit mijn jeugd en ik was vertrokken. Daarna viel ik voor de charmes van pluchen knuffels en dat is nooit meer gestopt."



Zelf komt ze op haar respectabele leeftijd niet meer buiten, maar ze krijgt de hele tijd knuffels van anderen. "Ik neem alles aan! Als mensen hun knuffels beu zijn, mogen ze die altijd naar mij brengen. Ik heb daar al advertenties voor in verscheidene kranten gezet." Zo groeide de collectie van Catherine Bloemen snel aan. Hoeveel stuks precies inmiddels, dat kan ze niet zeggen, maar ze schat het aantal op "meer dan 20.000".



Een favoriete knuffel heeft Catherine, ex-werkneemster van Delhaize, niet: "Ik hou van alle evenveel, want voor mij zijn ze allemaal gelijk." Maar één beperking neemt Catherine wel in acht: ze pakt enkel knuffeldiertjes in huis, popjes laat ze voor wat ze zijn.



En ze gaat volledig voor haar hobby. "Eens per week maak ik ze schoon en verander ik ze van plaats. Pas op, niet zomaar ergens in mijn appartement! Die op batterijen zet ik bijvoorbeeld vooraan, zodat ik ze nog kan laten functioneren."