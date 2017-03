Vuilnismannen doorzoeken 150 ton afval én vinden verloren iPad Zoey (7)

Koen Van De Sype

Zoey Kerr (4) was er het hart van in toen haar broertje Riley (4) bekende dat hij de iPad die ze voor Kerstmis had gekregen in de vuilnisbak had gegooid. Haar moeder meldde het aan het afvalbedrijf, maar had er weinig hoop op om hem ooit terug te zien. Maar de vuilnismannen verbaasden haar.

De iPad verdween toen het gezin verhuisde naar het Schotse plaatsje Eyemouth. "Toen ik aan Riley vroeg waar de iPad van zijn zusje was, antwoordde hij doodleuk: 'Ja, ik de vuilnisbak'", aldus Gillian (28), de moeder van de kinderen. "Toen ik hem vroeg waarom hij dat had gedaan, zei hij droogjes: 'Ze irriteerde me'."

Gillian contacteerde meteen het bedrijf dat het afval in de buurt ophaalt en verwerkt: Viridor. Maar ze vreesde dat ze de iPad nooit meer terug zouden zien. Dat was buiten de vuilnismannen gerekend die op de site werken. Want zij gingen in hun pauzes op zoek.



"Ze visten eerst uit waar we woonden om de zoektocht te kunnen beperken", aldus Gillian. "Dat lukte: ze moesten toen 'nog maar' 150 ton afval doorploeteren." En dat deden ze zonder klagen. "Ze zijn er met zes mensen mee bezig geweest", vertelt unit manager Barry Falgate. "Allemaal tijdens hun pauzes. En ze slaagden in hun opzet. Tot hun eigen verwondering en blijdschap."